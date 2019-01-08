Самый загруженный аэропорт в Европе был парализован из-за беспилотника

Международный аэропорт Лондона "Хитроу" временно приостановил отправку рейсов из-за появления в небе неопознанного беспилотника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Twitter.

"Мы реагируем на обнаружение беспилотника в "Хитроу" и тесно сотрудничаем с полицией с целью предотвращения угрозы операционной безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования", - сказано в сообщении.

Администрация аэропорта принесла извинения пассажирам за возможные неудобства.

Отметим, что по состоянию на 2018 год аэропорт "Хитроу" является первым по загруженности в Европе (78 млн пассажиров в год).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 31 декабря мужчина угрожал взорвать бомбу в зале отправлений международного аэропорта Схипхол в Амстердаме.