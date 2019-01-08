РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

17:04
​Под Киевом случилось смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото
16:53
Чиновница Одесского медуниверситета Дубинина попала в ТОП-10 нарушителей-коррупционеров
16:43
В Греции впервые за зиму выпал снег: опубликованы яркие фото и видео
16:41
Долго всех обманывала: шведская спортсменка завершила карьеру по необычной причине
16:33
​В Киеве поймали молодую карманницу: фото
16:12
В Черном море нашли тела украинских моряков: подробности
16:10
В Житомире поймали опасную банду, нападавшую на таксистов: фото
15:58
​Из плена освободили украинского моряка, которому грозила смертная казнь
15:55
"Шахтер" озвучил цены на Лигу Европы
15:55
С политическим подтекстом: Ксения Собчак опубликовала сексуальное фото в купальнике
15:32
Виновница - на свободе: опубликовано видео с женщиной, сбившей насмерть 19-летнего чемпиона Украины
15:28
В Москве похоронили Криса Кельми
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Греции впервые за зиму выпал снег: опубликованы яркие фото и видео

вторник, 08 января 2019, 16:43

В греческой столице Афинах выпал редкостный снегопад, в связи с ненастьем и похолоданием в столичном регионе закрыли школы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах во вторник припорошил снег, а школы в регионе Аттики закрыли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, местные власти с помощью спецтехники расчищает автодороги. Снегопад также вызвал нарушение железнодорожных и автобусных перевозок.

Греческие метеорологи говорят о резком похолодании, особенно на севере страны. В регионе Драмы столбики термометра опустились до нетипичных для этого региона -20,9° по Цельсию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", понедельник, 7 января, многие области Украины засыпало снегом, спасатели помогали людям выбраться из снеговых заносов.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

В Кремле боятся ударов по Москве и Петербургу: с чего может начаться большая война в Европе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: