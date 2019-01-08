В Греции впервые за зиму выпал снег: опубликованы яркие фото и видео

В греческой столице Афинах выпал редкостный снегопад, в связи с ненастьем и похолоданием в столичном регионе закрыли школы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах во вторник припорошил снег, а школы в регионе Аттики закрыли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, местные власти с помощью спецтехники расчищает автодороги. Снегопад также вызвал нарушение железнодорожных и автобусных перевозок.

Греческие метеорологи говорят о резком похолодании, особенно на севере страны. В регионе Драмы столбики термометра опустились до нетипичных для этого региона -20,9° по Цельсию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", понедельник, 7 января, многие области Украины засыпало снегом, спасатели помогали людям выбраться из снеговых заносов.