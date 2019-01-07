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Украину завалило снегом: впечатляющие фото из разных регионов

понедельник, 07 января 2019, 15:10

В понедельник, 7 января, многие области Украины засыпало снегом, спасатели помогали людям выбраться из снеговых заносов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Запорожской области из-за сильного снегопада в сугробах застряли автомобили с людьми. Спасатели 10 раз приезжали на вызова. Из снегового плена они освободили 11 транспортных средств - 9 легковых авто, 1 грузовик, 2 микроавтобуса. Всего спасли 21 человека, которые нуждались в помощи. Сообщают, что обошлось без пострадавших.

Также пишут, что в Запорожской области перекрыты дороги из-за непогоды - на участках автомобильных трасс М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (от пгт Приазовское в г. Бердянск), Н-30 Токмак-Бердянск (от г. Токмак до с. Азовское). Движение на них ограничили для большегрузного и маршрутного транспорта.

Также непогода накрыла и Донбасс. Там тоже работают спасатели ГСЧС, которые помогают вытянуть с заносов автомобили. Они начали свою работу с 6 января, когда началась вьюга.

В снегу стоят и другие города Украины. Пользователи сети поделились красивыми фотографиями заснеженных улиц.

Одесса

Киев

Крым

Карпаты (Ворохта и Драгобрат)

Ирпень (Киевская область)

Львовская область

Как сообщал "Апостроф", Словакию замели масштабные снегопады. А 4 января Генический район в Херсонской области накрыл сильный снеговой шторм. А также в оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина.

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