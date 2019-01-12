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Мощный взрыв в центре Парижа: появились новые фото и данные о пострадавших

суббота, 12 января 2019, 12:05
Фото: соцсети

В результате мощного взрыва в Париже, который произошел в субботу, 12 января, ранения получили 20 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что двое в критическом состоянии, 7 получили серьезные ранения и 11 оказались травмы легкого порядка.

Напомним, что причиной взрыва стала утечка газа в пекарне на улице Тревиз, которая стала эпицентром взрыва. Уточняется, что часть улицы де Монтьон завалена обломками. В результате ЧП, по крайней мере, в одном здании возник пожар.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 октября, перед зданием аппарата военного атташе при посольстве Иордании в Париже (Франция) прогремел мощный взрыв. Также взрыв прогремел взрыв в офисе МВФ в Париже, пострадал сотрудник.

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