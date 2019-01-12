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Появилось видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа

суббота, 12 января 2019, 13:39

Появилось видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа, который случился в субботу, 12 января, в результате чего пострадали 20 человек.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

При этом, французская префектура сообщила о 20 пострадавших и одном погибшем, полицейские эвакуировали граждан из соседних зданий, спасатели продолжают тушить пекарню. Представители «желтых жилетов» заявили, что движение не причастно к взрыву.

Напомним, что причиной взрыва стала утечка газа в пекарне на улице Тревиз, которая стала эпицентром взрыва. Уточняется, что часть улицы де Монтьон завалена обломками. В результате ЧП, по крайней мере, в одном здании возник пожар.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 октября, перед зданием аппарата военного атташе при посольстве Иордании в Париже (Франция) прогремел мощный взрыв. Также взрыв прогремел взрыв в офисе МВФ в Париже, пострадал сотрудник.

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