В Польше умер мер известного города, которого подрезали на концерте

Мэр польского Гданьска Павел Адамович, на которого во время благотворительного концерта напали с ножом, умер.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, по неофициальным данным Адамович получил три удара ножом. У него были колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Полиция задержала 27-летнего нападавшего, жителя Гданьска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подозреваемый ранил мэра Гданьска, Павла Адамовича, ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи. Мужчина проник на сцену с помощью поддельного удостоверения СМИ, а потом вырвал у ведущего микрофон, заявил, что был незаконно помещен в тюрьму, и напал на Адамовича.