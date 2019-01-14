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В Польше умер мер известного города, которого подрезали на концерте

понедельник, 14 января 2019, 16:06

Мэр польского Гданьска Павел Адамович, на которого во время благотворительного концерта напали с ножом, умер.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, по неофициальным данным Адамович получил три удара ножом. У него были колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Полиция задержала 27-летнего нападавшего, жителя Гданьска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подозреваемый ранил мэра Гданьска, Павла Адамовича, ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи. Мужчина проник на сцену с помощью поддельного удостоверения СМИ, а потом вырвал у ведущего микрофон, заявил, что был незаконно помещен в тюрьму, и напал на Адамовича.

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