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В Польше на концерте неадекват ударил ножом мэра Гданська: инцидент попал на видео

понедельник, 14 января 2019, 07:51

В Польше было совершено нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича.

Об этом сообщают местные СМИ.

Подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи.

По предварительной информации, Адамович был ранен в живот, его госпитализировали. Позже чиновник был прооперирован. Операция длилась около 5 часов и прошла успешно.

По словам медиков, у Адамовича колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости. Его шансы выжить "решатся в ближайшие часы".

По неофициальным данным, нападавший трижды ударил ножом мэра.

СМИ уточнили, что подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, у него обнаружили бейдж "Пресса".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше 5 девочек погибли, празднуя день рождения.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
Теги: Польша, Гданськ

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