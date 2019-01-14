В сети опознали фрацузского десантника, воевавшего за боевиков на Донбассе: фото

В сети идентифицировали активного участника в протестов "желтых жилетов" в Париже, который ранее воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом в Facebook пишет Український мілітарний портал.

Речь идет о бывшем французском десантнике Викторе Лента (Victor Lenta), который принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В сети также опубликовали соответствующие фото.

Отмечается, что идентифицировали мужчину по родинке на переносице.

Как сообщал "Апостроф", количество жертв из-за митингов "желтых жилетов" во Франции возросло до 10 человек.