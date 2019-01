Во Франции возобновились активные протесты: опубликованы видео

В субботу, 5 января, в крупнейших городах Франции состоялись первые в наступившем году акции движения "жёлтых жилетов".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полиция сообщила, что в общей сложности в демонстрациях участвовали 25 тысяч человек.

В некоторых городах – Рене, Нанте и Руане – акции закончились столкновениями с полицией. В Бове, к северу от Парижа, полиция применила слезоточивый газ, чтобы не пустить в город около 600 демонстрантов в "жёлтых жилетах", сославшись на то, что акция не согласована с префектурой.

В Париже состоялись одновременно две акции: на Елисейских полях, где до этого проходили все манифестации "жёлтых жилетов", и по улицам от городской мэрии Отель-де-Виль до Национального собрания. Участники акции на Елисейских полях свернули также к зданию агентства France-Presse, на Биржевой площади, чтобы выразить несогласие с тем, как акции протеста освещаются в прессе. Демонстранты выкрикивали "журналисты-коллаборационисты", сообщает AFP.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео яростных стычек и пожаров.

BREAKING: Fires rage in Caen, France as the Yellow Vest protests across France continue into the nignt. #GiletsJaunes #ActeVIII pic.twitter.com/Us3zbxyIPF

Cars are on fire right now in Paris. The night has just begun and things are already getting extremely out of hand! No word from Macron as France burns! #GiletsJaunes pic.twitter.com/jFhiMHBkrY