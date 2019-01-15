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В Британии проголосовали против Brexit по сценарию Мэй: что это значит

вторник, 15 января 2019, 21:59

В Британии палата общин парламента проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза.

Об этом сообщает BBC News.

Уточняется, что против законопроекта проголосовали 432 депутатов, за — 202.

При этом, у правительства есть возможность в течение трех дней, в которые будет заседать парламент, представить другой вариант соглашения.

Помимо этого, как пишет The Guardian, среди других возможных вариантов развития событий — получение от Евросоюза отсрочки для разработки новых договоренностей или выход страны из ЕС без каких-либо условий.

После голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, хочет убедиться, что пользуется доверием парламента.

Также Мэй к понедельнику, 21 января, обещает представить план дальнейших действий по Brexit, если парламент по-прежнему доверяет правительству Британии. А лидер оппозиции Джереми Корбин попросил устроить на следующий день голосование о недоверии правительству.

Подробнее о последствиях голосования в Великобритании за выход из ЕС, читайте в материале "Апострофа": Brexit: каким будет будущее Европы.

Также о ключевых событиях мировой политики читайте в материале "Апострофа": Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире.

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