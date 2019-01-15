Brexit: каким будет будущее Европы

Сегодня важный день для всей Европы. Голосование по Brexit определит не только развитие Великобритании в течение ближайших нескольких лет, но также окажет фундаментальное влияние на развитие всего европейского проекта на ближайшее десятилетие. Дипломат Василий Филипчук выразил "Апострофу" свое мнение о возможных последствиях этого голосования для Евросоюза в целом и Великобритании в частности.

Трудно предсказать, чем закончится голосование в британском парламенте сегодня после обеда. Большинство ожидает провал предложений британского премьера. Если именно так и случится, то дальше - либо выборы, либо новый референдум по Brexit или отзыв заявки на выход из ЕС и возвращение к статусу-кво начала 2016 года. Или все три варианта вместе.

Да, британцам придется пройти в таком случае момент национального унижения - но лучше ужасный конец авантюры под названием Brexit, чем ужас без конца. Это лучший вариант для всех.

Хотя, возможно, гонор и национальная гордость возобладают, и назло себе британцы таки выйдут из ЕС без договора или с существующим плохим договором, после чего начнутся следующие части британской драмы под названиями "североирландский конфликт" или "шотландский сепаратизм". Но хочется верить в здравый смысл, а не в больной гонор.

Brexit надолго станет для наций, которые умеют делать выводы из чужих ошибок, уроком о цене популизма. Но важнее все-таки другое. Выйдет ли Великобритания из ЕС, или же отзовет свою заявку и останется униженным членом Евросоюза - все это будет иметь фундаментальное влияние на развитие европейского проекта по меньшей мере в ближайшее десятилетие. Brexit стал лишь одним из проявлений очередного кризиса в нынешнем процессе европейской интеграции.

Что же за такой ЕС мы построили, говорят мои европейские собеседники, что даже менее интегрированная, чем другие, Великобритания не в состоянии выйти из ЕС? Возможно, если бы выходила Венгрия и Австрия, то было бы проще? Вряд ли, поскольку ЕС уже сегодня пересек границу между типом государственного устройства под названием "конфедерация" и "федерация", и полномочия наднациональных органов в ряде сфер больше, чем полномочия государственных институтов. И когда появляются проблемы, которые не может решить Брюссель, или если решение Брюсселя не устраивает граждан той или иной страны, то какой путь решения? Ответа нет. Поэтому после завершения саги под названием Brexit ЕС надолго сконцентрируется на внутренних вопросах.

Тот ЕС, который сейчас существует, не удовлетворяет не только 52% британцев, но и многих поляков, венгров, чехов, итальянцев, французов, даже все больше немцев, которые были главными бенефициарами развития ЕС в последние десятилетия. И решение будут искать в условиях, когда в следующем Европарламенте будет минимум треть, а то и больше евроскептиков или антиевропейских сил.

Это не уникальная ситуация, в истории ЕС были долгие периоды стагнации, сейчас, очевидно, начался новый. Рано или поздно выход найдут и из него - слишком много уже вложено сил и ресурсов в построение того, чем является сегодня европейский проект, слишком привлекательна идея целого континента без границ, со свободным движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Только теперь нужно решить, что делать со свободным движением нелегальных мигрантов, малоимущих, криминала, деиндустрализации, снижением социальных стандартов...

Что это значит для Украины? В целом - ничего. Украина связана юридическими обязательствами с ЕС в форме соглашения, которое не только не предоставляет статуса кандидата на вступление, но даже и не создает предпосылок для получения такого статуса. Внутренние проблемы в ЕС соседей мало касаются. Разве что соседи смогут изучить чужие ошибки после того, как исправят все свои собственные - а это еще на долгие годы работы.

Главный урок - не верить в популизм и магические формулы, когда одним лозунгом обещают решить все проблемы. Не верить в лживые обещания и полагаться только на собственные силы. ЕС на ближайшее будущее не станет локомотивом, который потянет нас в светлое будущее так же, как когда-то потянул Польшу или других наших западных соседей. Слишком много вагонов, слишком перегружен собственными проблемами локомотив, стандарты путей настолько разные, что перевести их на такой огромной территории на несколько порядков сложнее, чем пару балканских или центральноевропейских вагончиков подцепить.

Поэтому, если это все что-то значит для Украины, то только то, что полагаться нужно прежде всего на собственные силы...