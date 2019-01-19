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Стало известно о громком аресте россиянина в Норвегии

суббота, 19 января 2019, 22:47

В Осло (Норвегия) арестовали 20-летнего россиянина, который 18 января напал с ножом на женщину в супермаркете города, в результате чего женщина находится в критическом состоянии в больнице.

Об этом пишет Aftenposten.

Ула Лунде, адвокат выходца из Башкортостана, считает, что его подзащитный - неуравновешенный. Россиянин, по словам защитника, убежден, что все христиане заслуживают смерти.

"Содержание под стражей необходимо для общественности. Я говорю это, несмотря на то, что я защитник. Суд также назначил злоумышленнику психиатрическую экспертизу", - рассказал он.

Уточняется, что россиянин несколько часов находился в Швеции, прежде чем приехал в Норвегию в четверг. Нож купил в Осло. Жертву, вероятно, он выбрал наугад.

"Этот человек сказал во время допроса, он хотел убить несколько человек, и еще это был акт терроризма", - сказала представительница полиции.

Адвокат говорит, что 20-летний мужчина утверждает, что намеревался осуществить несколько террористических актов в Норвегии и других европейских странах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России пояснили, чем Путину выгоден теракт в Магнитогорске.

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