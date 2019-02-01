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Друзья Путина заблокировали в ЕС важное решение по Венесуэле

пятница, 01 февраля 2019, 21:40

Италия стала единственной страной, которая накануне на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

Предложение признать Гуайдо временным президентом страны до проведения выборов на встрече выдвинуло министерство иностранных дел Швеции. Агентство отмечает, что решение не имело своей целью признать Гуайдо официально, но намекало на это.

Ранее министр иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Италия выступает против признания Гуайдо, потому что "какая-то страна или группа третьих стран не могут определять внутреннюю политику другой страны".

Напомним, подробнее о связях нынешнего итальянского правительства с Россией читайте в материале "Апострофа": Без катастрофы для Украины? Друг Путина подбирается к власти в одной из ключевых стран Европы.

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