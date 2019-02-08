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Отравление Скрипалей: в Британии раскрыли еще двух агентов Путина

пятница, 08 февраля 2019, 10:21

Британская полиция считает, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери могут быть причастны еще двое граждан России.

Об этом пишет Daily Mail.

В общей сложности, следствие подозревает пятерых россиян.

По словам высокопоставленных источников в органах безопасности, полиция вышла на след пары, которая выдавала себя за туристов, чтобы получить британскую визу в марте прошлого года. Вероятно, что они уже вернулись в Россию.

Предположительно, новые фигуранты следствия выполняли вспомогательную роль и путешествовали отдельно от главных подозреваемых в причастности к отравлению - сотрудников ГРУ РФ Мишкину (Петрову) и Чепиге (Боширову).

Отмечается, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства об их причастности.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные о сети шпионов, причастных к отравлению Скрипаля.

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