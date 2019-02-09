Во Франции один из протестующих получил страшную травму: фото и видео

В субботу, 9 февраля, в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции один человек получил серьезное ранение: ему оторвало кисть руки.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

"Протестующие окружили группу полицейских. Атмосфера была напряжённая. Повсюду был слезоточивый газ. Мы услышали взрыв и побежали к толпе. Когда подбежали, увидели раненого участника демонстрации и врачей скорой помощи. Это был шок!" — сообщила съёмочная группа Ruptly, которая была на месте во время инцидента.

Полиция использовала для разгона протестующих гранаты со слезоточивым газом. Манифестанты стали их подбирать и бросать за ограду здания Национального собрания.

Очевидец инцидента рассказал журналистам подробности случившегося:

"Мы находились перед зданием Национального собрания. Там была большая группа людей. Этот парень просто наблюдал. Приехали жандармы, они начали бросать гранаты. Это определённо были не гранаты для разгона манифестантов. Граната полетела ему под ноги, он инстинктивно попытался отбросить её рукой из-под ног, ударил по ней — и граната взорвалась", – говорит свидетель происшествия.

Началась паника, и раненого окружил целый кордон уличных медиков.

Внимание, видео 18+.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", протесты против повышения цен на топливо во Франции начались в ноябре и переросли вскоре в масштабное антиправительственное движение. К концу 2018 года в ходе протестов погибло 10 человек.