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Журналисты раскрыли еще одного отравителя Скрипаля: опубликовано фото

четверг, 14 февраля 2019, 19:03

Третьего подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери зовут Денис Сергеев,

Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat, российского интернет-издания The Insider и чешского журнала Respekt.

По информации расследователей, Денисов, использовавший имя Сергей Федотов, является высокопоставленным чиновником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Окончил Военно-дипломатическую академию Минобороны РФ.

В расследовании говорится, что он родился в 1973 году в городе Ушарал в Казахстане. Служил в армии в Новороссийске. Примерно в 2000–2002 годах переехал в Москву и поступил в Военно-дипломатическую академию. По окончании обучения у него было звание подполковника. Сейчас Сергеев полковник или генерал-майор, предполагают расследователи. Он женат. У Сергеева есть взрослая дочь.

В 2004–2012 годах он был акционером и/или управляющим директором восьми российских компаний. Все они были ликвидированы в период между 2007 и 2012 годами. Эти компании были фиктивными. В большинстве из них Сергеев был единственным акционером, в двух – совладельцем. Некоторые другие акционеры этих компаний также связаны с ГРУ.

Паспорт на имя Сергея Федотова Сергеев получил в 2010 году в Москве в том же паспортном столе, где их получали другие подозреваемые в отравлении Скрипаля – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В расследовании отмечается, что в последние два месяца российские власти предприняли "серьезные меры" для того, чтобы уничтожить любые публичные упоминания о Сергееве, а также о Чепиге и Мишкине.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии раскрыли еще двух агентов Путина.

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