Появились подробности о затаившемся в Англии ГРУшнике Путина

Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей, сотрудник ГРУ Денис Сергеев (Сергей Федотов) в 90-ых воевал в Дагестане и Чечне.

Об этом сообщает издание "The Insider".

Как отмечается, в девяностые Сергеев служил в ВДВ и был командиром роты. Воевал в Дагестане и Чечне, в 1999 участвовал в бою за высоту Ослиное ухо, был представлен к государственной награде.

Связь Сергеева с участниками переворота в Черногории, о которой говорилось ранее, прослеживается через его поездки. Правами на вождение автомобиля, в котором Сергеев ездил в Петербург, обладал Владимир Моисеев, а его попутчик летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым. Попытка организации переворота, в которой власти Черногории обвиняют Шишмакова и Моисеева, произошла в 2016 году.

Идентифицировать Сергеева расследователям удалось, получив дату рождения "Сергея Федотова" из списков пассажиров, летевших в Лондон 2 марта 2018 года.

Человек с такой же датой рождения и именем Денис Сергеев нашелся прописанным по адресу "Консерватории ГРУ".

От своих источников журналисты получили копию фотографии из загранпаспорта Федотова и с помощью эксперта сравнили ее с кадрами из документального видео о битве на высоте Ослиное ухо.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в Британии раскрыли еще двух агентов Путина.