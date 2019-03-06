У Великобритании возникли серьезные проблемы из-за Brexit

Парламенты Шотландии и Уэльса не поддержали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которое было одобрено правительством и Брюсселем.

Как сообщает агентство Reuters, парламент Шотландии считает, что сделка, на которой настаивает премьер-министр Тереза Мэй, может нанести государству "огромный ущерб".

"Сделка премьер-министра нанесет серьезный, долговременный ущерб рабочим местам, уровню жизни и государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения. Поэтому соглашение должно быть отклонено", - выступил с заявлением министр конституционных отношений Шотландии Майкл Рассел.

Правительства обоих государств утверждают, что их голоса были проигнорированы премьером Мэй.

Ранее "Апостроф" сообщал, что послы стран Евросоюза утвердили решение о предоставлении безвизового режима для граждан Великобритании после Brexit.