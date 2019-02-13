Неспособность британских парламентариев прийти к общему видению Brexit ставит под вопрос выход Великобритании из ЕС 29 марта, одновременно существенно увеличивая вероятность выхода без соглашения. Следующее голосование премьер Тереза Мэй назначила на 27 февраля. "Апостроф" подготовил подборку из актуальных материалов британской прессы о Brexit.

Великобритания направляется к выходу без соглашения

Почему, по мнению многих, Британии придется покинуть ЕС без соглашения. Политический редактор ITV Роберт Пестон приводит 13 причин, отмечая, что депутаты, с которыми он общался, в основном неоправданно считают неурегулированный Brexit маловероятным. Приведем некоторые из них.

Во-первых, премьер-министр Тереза Мэй не сможет договориться о достаточных изменениях в согласованном с ЕС соглашении о так называемой опоре (механизме backstop, призванного гарантировать максимальную открытость границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией), чтобы получить полную поддержку консерваторов, североирландской демократической юнионистской партии (DUP) и том незначительном количестве лейбористов, которые поддерживают идею выхода из ЕС.

Во-вторых, так же маловероятно, что премьер-министр будет рисковать расколом в собственной партии, чтобы достичь договоренности с лейбористами, которые настаивают, что Британия должна остаться в Таможенном союзе ЕС.

В-третьих, по мнению Пестона, вероятность выхода без соглашения "больше, чем даже то, что парламентарии 27 февраля проголосуют за вынесение на рассмотрение парламента законопроекта, который, если будет принят, заставит премьер-министра требовать отсрочки даты выхода Великобритании из ЕС". Как и вероятность того, что этот закон будет принят.

В-четвертых, как отмечает журналист, невозможно спрогнозировать, что все остальные 27 стран ЕС - а нужно единогласие - согласятся с отсрочкой Brexit.

В-пятых, нет способа предсказать, получит ли соглашение о Brexit поддержку депутатов британского парламента.

Свои соображения Роберт Пестон завершает воспоминанием о том, как в 2008 году американскому инвестиционному банку Lehman Brothers позволили обанкротиться несмотря на то, что правительство США и регуляторы знали, что его падение будет иметь катастрофические последствия в виде рецессии и снижения уровня жизни - именно с этого начался мировой финансовый кризис. И в этом журналист видит прямую аналогию с тем, что сейчас происходит в контексте Brexit, поскольку правительство Великобритании и лидеры ЕС дают четко понять, что выход без соглашения будет иметь серьезные последствия - экономические и безопасности.

Вытащит ли ЕС Великобританию из сыпучего песка?

В колонке для The Spectator корреспондент Die Welt в Лондоне Томас Килинґер объясняет, почему ЕС не может понять "азартную игру" Лондона. Он считает, что европейцы просто не способны понять, почему британцы, несмотря на все, в первую очередь хотят покинуть столь "уютный альянс". Килинґер указывает на кардинально разные идентичности и видение истории островитянами-британцами и жителями континентальной Европы.

"45 лет принадлежности к европейскому сообществу почти исчерпали готовность британцев соглашаться на то, что не соответствует их национальному сознанию", - написал журналист.

"Сомневаюсь, что ЕС во главе с Францией и Германией может вытянуть британцев с их сыпучего песка [...] Растет понимание того, что проблема больше в способности кого-то извне помочь, независимо от того, сколько доброй воли. В Британии мы видим нечто подобное религиозной войне", - считает Килинґер.

Однако, по его словам, в Брюсселе даже "останавливают часы", чтобы заключить соглашение вовремя. А в случае с Brexit обоим сторонам будет только выгодно решение проблемы ирландской границы, которое наконец "откроет ворота в будущее, пусть и беспокойное".

Как смотрят на Brexit в Европе

Корреспонденты The Guardian в семи европейских странах подготовили материал о том, как Brexit видят в каждой из них.

"Я слышу это от чиновников, владельцев магазинов, ученых, водителей, художников и студентов: ирландское правительство оправдано настаивает на backstop, и если это вызовет у британского правящего класса аневризм, ну, хватаем попкорн и наслаждаемся зрелищем", - описывает настроения из Дублина в Ирландии Рори Кэрролл.

Преобладающей эмоцией, по ее словам, является тревога, выйдет ли Великобритания из ЕС без соглашения в ущерб экономике Ирландии и дестабилизируя Северную Ирландию. Есть также сожаление, связанное с тем, что "бывший дипломатический партнер, сосед, с которым Ирландия разделяет множество культурных общностей, отворачивается".

Корреспондент The Guardian в Нидерландах Джон Хенли передает слова Микила ван Хультена, бывшего депутата Европарламента, о Brexit: "Это смесь разочарования и недоумения. С одной стороны, это интересное, замечательное представление. Пантомима, которую вы не можете перестать смотреть. Как известно, мы любим британскую комедию. А это, если не "Монти Пайтон", то ваши политики".

Подобное сказал о настоящей Британии и учитель английского Тийс ван ден Берг: "Нам нравилась ваша эксцентричность, потому что мы знали, что в душе вы серьезны. Теперь вы совсем не выглядите серьезно. Эти шутки, позирование - это просто выглядит глупо. Безответственно".

Для голландцев, которые учат анлийский как никто другой, увлекаются британской культурой, Brexit стал потрясением, к тому же настроил их против идеи выхода своей страны из ЕС. "У нас были такие близкие отношения. Для всего послевоенного поколения Великобритания была блестящим примером. Люди просто не могут понять, как страна, которая сыграла столь значительную роль на международной арене, в Европе, не может даже справиться с внутренними делами", - говорит ван Хультен.

И, пожалуй, лучше всего описывает ситуацию слова, которые появились в нидерландской газете Trouw после того, как парламент отклонил соглашение Терезы Мэй: "Это выглядит так, будто экипаж "Титаника" большинством голосов решил, что айсберг должен убраться с дороги".