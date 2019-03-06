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В Великобритании в аэропорты и вокзалы разослали "письма" с бомбами: в сети показали фото

среда, 06 марта 2019, 07:10

Во вторник, 5 марта, главные офисы вокзала Ватерлоо, аэропортов Хитроу и Лондон-Сити в Великобритании получили странные посылки, в которых оказались самодельные взрывные устройствами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как передают издания, открыть посылку решились только сотрудники штаб-квартиры Хитроу. Когда конверт открыли, он сгорел. К счастью, никто не пострадал.

При этом, несмотря на всю серьезность ситуации, инциденты почти не повлияли на работу аэропортов и вокзала. Единственное, на какое-то время было перекрыто сообщение с аэропортом Лондон-Сити по легкому метро DLR.

Как сообщает Sky News, на двух конвертах, отправленных в офис аэропорта Хитроу и на железнодорожную станцию Ватерлоо, были наклеены ирландские марки.

В тоже время в почтовой службе Ирландии заявили, что марки были выпущены в январе 2018 года и продаются во всех почтовых отделениях страны и онлайн. Сейчас ирландское ведомство полиции подключилось к расследованию инцидентов.

Расследованием случившегося занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда. Пока никого не задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США пытались взорвать Клинтон, Обаму и Белый дом.

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