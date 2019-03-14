РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

22:18
Динамо - Челси: видео голов
22:09
На Донбассе ликвидирован боевик "Болик": опубликованы фото
22:05
Быки, до свидания: испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы
21:59
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси и вылетело из Лиги Европы: видеообзор
21:40
В Житомире педофил изнасиловал ребенка: фото извращенца
21:34
На Youtube заблокировали все видео Зеленского: что происходит
21:10
В Британии приняли два важных решения по Brexit
21:05
Брежнева рассказала, что стесняется выходить на сцену в короткой юбке
20:42
Только начало: адвокат спрогнозировал реакцию Запада на вердикт ООН по украинским морякам
20:17
В "ДемАльянсе" объяснили, почему не готовы поддержать Гриценко
20:13
НАТО уже в России: в сети высмеяли видео нового ЧП у армии Путина
20:12
​В Европарламенте придумали новые санкции: кого и за что будут наказывать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Британии приняли два важных решения по Brexit

четверг, 14 марта 2019, 21:10

Палата общин парламента Великобритании не одобрила повторный референдум по вопросу о выходе страны из ЕС, вместе с тем, был поддержан перенос Brexit на более поздний срок.

Об этом сообщает "The Guardian".

Как отмечается, за поправку, в которой предлагался повторный референдум, проголосовали 85 депутатов, против — 334.

За перенос Brexit проголосовали 412 депутатов, против - 202.

Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится с запросом об отсрочке выхода к Евросоюзу.

Как отмечается, если британский парламент до 20 марта одобрит предложенное Мэй соглашение по выходу из ЕС, премьер попросит Союз отложить Brexit до 30 июня. Если договор не будет принят, Мэй запросит более длительную отсрочку. В этом случае Великобритания будет участвовать в выборах в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", палата общин парламента Великобритании проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: