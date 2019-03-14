В Британии приняли два важных решения по Brexit

Палата общин парламента Великобритании не одобрила повторный референдум по вопросу о выходе страны из ЕС, вместе с тем, был поддержан перенос Brexit на более поздний срок.

Об этом сообщает "The Guardian".

Как отмечается, за поправку, в которой предлагался повторный референдум, проголосовали 85 депутатов, против — 334.

За перенос Brexit проголосовали 412 депутатов, против - 202.

Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится с запросом об отсрочке выхода к Евросоюзу.

Как отмечается, если британский парламент до 20 марта одобрит предложенное Мэй соглашение по выходу из ЕС, премьер попросит Союз отложить Brexit до 30 июня. Если договор не будет принят, Мэй запросит более длительную отсрочку. В этом случае Великобритания будет участвовать в выборах в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", палата общин парламента Великобритании проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава Европейского союза без соглашения с Брюсселем.