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В Британии приняли скандальное решение по Brexit: названы два сценария

четверг, 14 марта 2019, 06:43

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение поддержали 321 депутатов, против проголосовали 278 законодателей.

Как отмечается, голосование было символическим и его результаты не будут иметь юридической силы, то есть фактически не могут помешать "жесткому" Brexit, потому что выход из ЕС без соглашения остается юридически обязательным, если не достигнуто соглашение.

Депутаты поддержали поправку, которая предусматривает, что парламент отказывается выходить из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах. В правительственном предложении говорилось об отказе от выхода без соглашения 29 марта, но не в целом. Поправку поддержали 312 депутатов, против - 308.

Вторую поправку, которая требовала от правительства продлить действие статьи 50 по 22 мая и предложить переходный этап к концу 2021, депутаты отклонили. Поправку поддержали 164 депутата, против - 374.

В британском правительстве уже заявили, что не согласны с результатами голосования, так как в правительственные предложения была внесена поправка, и отмечают, что решение парламента не является обязательным. Однако, по данным британских СМИ, четверо министров поддерживают поправки и угрожают отставками, если правительство будет настаивать на своей позиции.

Во время дебатов в парламенте представитель правительства заявил, что в случае "жесткого" Brexit правительство Великобритании рассмотрит вариант введения прямого правления в Северной Ирландии.

Также сообщается, что завтра в Палате общин состоится еще одно голосование - депутаты будут решать, нужно ли откладывать Brexit и если да, то на какой период.

После голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что будет вынуждена сообщить Евросоюзу об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе, который они ранее отклонили.

Премьер заявила, что после этого решения парламент оставил для Британии только два варианта выхода из ЕС с тем соглашением, о котором ее правительство договорилось с ЕС, или отказ от запланированного на 29 марта выхода из ЕС.

Тереза подчеркнула, что принципиальное изменение договоренностей с ЕС не возможно: "Брюссель сообщил, что другого соглашения не будет".

Напомним, подробнее о теме Brexit читайте в материале "Апострофа": Brexit: каким будет будущее Европы.

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