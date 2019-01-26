Референдум по Brexit был неизбежен и обусловлен внешней политикой Великобритании, ее геополитической и национальной идентичностью. Великобритания все время стремилась самостоятельности в рамках Европейского Союза, к тому же решение Брюсселя не всегда соответствовали интересам Британии. Но Дэвид Кэмерон, подняв этот вопрос, не учел, насколько глубоко Великобритания интегрирована в ЕС и как это повлияет на внутреннюю политику страны. Пойдет ли ЕС на уступки Великобритании и чем это грозит самому Евросоюзу, в интервью "Апострофу" рассказал конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований, профессор КНУ ГРИГОРИЙ ПЕРЕПЕЛИЦА.

- Как думаете, можно ли назвать решение Дэвида Кэмерона провести референдум о Brexit одной из крупнейших политических ошибок десятилетия?

- Дэвид Кэмерон шантажировал Европейский союз выходом Великобритании, тем самым пытаясь добиться выгодных условий для Британии. Это обернулось, как мы видим, крахом, и не случайно, что он сразу подал в отставку. Однако идеи самостоятельности Великобритании в рамках Европейского Союза не были случайными. Они обусловлены самой внешней политикой страны, ее геополитической и национальной идентичностью.

- То есть обстоятельства складывались в течение длительного времени?

- С самого начала своей истории Великобритания пыталась оказывать решающее влияние на все европейские процессы. А вот когда встал вопрос более тесной интеграции, то ей нужно было решить, согласна ли она на такую глубокую интеграцию, согласна ли передать часть суверенитета надгосударственным структурам Европейского союза. Великобритания больше всего ценила свою идентичность: сначала как морской державы, а затем и в глобальном масштабе.

Когда встал вопрос более четкой европейской интеграции, Великобритания всегда выступала за модель Европейского Союза как международной организации. Это давало ей возможность иметь все рычаги влияния на процессы в Европе, но сохранять свой суверенитет и свою внешнюю политику. А эта политика в силу геополитического положения всегда балансировала на двух векторах: атлантическом и европейском. Если мы лишаем Британию атлантического вектора, то она, собственно, перестает быть собой. Именно в этом и заключалась проблема британцев.

- Однако правила Европейского Союза предусматривают другую модель...

- В Лиссабонском договоре была заложена федеративная модель развития Европейского союза, когда главные решения принимаются не в Лондоне, Париже, Братиславе, а в Брюсселе. Великобритания всегда выступала против этого. Она была обескуражена тем, что эти решения принимаются Брюсселем и не всегда учитывают интересы Великобритании.

Мы должны понимать, что референдум по Brexit имеет свои объективные и глубокие корни. Кэмерон всегда на этом спекулировал. Европейский союз становился все более интегрированным, а это означало что все больше власти перебиралось из столиц Европейского союза в Брюссель. Это главное противоречие, в основном, и привело к Brexit.

- Однако, хочет она того или нет, Великобритания действительно глубоко интегрирована в ЕС.

- Конечно, за эти времена Великобритания уже стала частью Европейского Союза: рынок, человеческие связи, углубленное и свободное движение капиталов. Великобритания стала врастать в Европу в физическом смысле этого слова. Поэтому вопрос, как сохранить британскую идентичность, а не раствориться в общем европейском процессе, и привел к той ситуации, которую мы сегодня имеем.

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- Но новости часто создают впечатление, что Лондон на самом деле не так уж и сильно хочет покидать ЕС.

- Здесь вопрос в том, какие преимущества и риски при этом ожидают. Фактически, в общественном сознании это не просчитывалось. Более того - сам строй Британии и ее внутренние проблемы также были связаны. А решение этих проблем было связано с Европейским союзом.

Когда Великобритания выходит из ЕС, то ирландцы возвращаются к вопросу о самостоятельности территории. Шотландцы также, ведь им было важно перебрать власть из Лондона в Брюссель. Это означает, что центр ослабляется, соответственно, баланс между Шотландией и Лондоном меняется. Децентрализация приводит к усилению шотландской власти в самой Шотландии.

- Насколько сейчас реальны центробежные тенденции? Ведь Шотландия и Северная Ирландия действительно получали много выгод от сотрудничества с ЕС.

- Более того, они уже не оглядываются на Лондон, а в большей степени работают с Брюсселем. Это также был вызов для Британии. Британские политики боялись именно этой опасности. Опять же, в Шотландии был референдум...

- Но он провалился - независимость поддержали 43%.

- Да только 43%, а почему? Потому что все остальные рассчитывали на то, что будет изменение баланса власти в пользу Шотландии, когда Британия будет в Европейском Союзе. Поэтому и решили - какая разница, остаться в составе Соединенного Королевства или выйти, если мы все равно в ЕС? В Великобритании или вне ее - они свободно передвигаются по Европе и чувствуют себя при этом нормально. Это уже почти как независимость в составе Европейского союза.

- Если соглашение не поддержат, к чему следует готовиться Великобритании и ЕС?

- Они вернутся к 1992 году в своем геополитическом положении. Британии надо пережить вызовы внутреннего единства страны, а это огромная задача. Процесс выхода может ускорить процесс распада Великобритании, так как линия разлома уже четко вырисовалась.

Внутреннеполитический вызов - это первое. Второе - экономический. Великобритания интегрирована в экономику Европейского Союза, в его программы. И опять же, поскольку центр власти был смещен в Брюссель, то он иногда и решал за британское правительство, по каким правилам должна жить Великобритания. Поэтому modus vivendi можно найти только в подписании "мягкого соглашения", чтобы Британия фактически осталась в европейском рынке, но могла принимать собственные решения.

- Начали говорить о том, что Брюссель может продолжить переговоры до 2020 года. Вы видите в этом смысл?

- Это противоречит Лиссабонскому договору, потому что он дает двухлетний переходный период. Он заканчивается 29 марта 2019 года. Если Европейский союз и Великобритания согласятся на отсрочку, это будет грубое нарушение их Конституции. Фактически, это тупик. Если бы британский парламент не ветировал соглашение, это, конечно, был бы выход из ситуации. Но он, к сожалению, закрыл эту возможность, потому что сам поляризован. Одна часть парламентариев считает, что это большие уступки Европейскому союзу и надо дальше на него давить, а другая часть - вообще против Brexit. Эти две крайности сошлись, поэтому парламент и проголосовал против этой сделки.

- Но оставил премьер-министра и это правительство.

- Оставил это правительство, фактически лишив его легитимности. Тереза Мэй оказались в очень сложной ситуации. Есть и сторонники нового референдума, но это вызовет возмущение уже в Англии. Так или иначе, но соглашение должно быть подписано. Европейский союз, конечно, против жесткого выхода, потому что он также завязан на Великобритании. Плюс, это еще и подрывает его солидарность.

То есть получается так, что мяч сейчас на стороне британского правительства, а не ЕС. Требовать еще больших уступок от ЕС, думаю, бесполезно, потому что он четко осознает, что это будет прецедент для всех остальных членов ЕС, где преобладают евроскептики. Видим, что и в Германии поднимается волна и говорят о том, что где Brexit?! Во Франции - в меньшей степени, Италия также не хочет выходить, но за такую децентрализацию ЕС. То есть, если ЕС будет идти и дальше на уступки Великобритании, то это приведет к усилению дезинтеграционных процессов самого Евросоюза. Если же Великобритания выходит, то просто изменится в определенной степени баланс интересов внутри самого ЕС и значительно усилится тогда немецко-французский тандем, потому что вакуума во власти не бывает, он сразу заполняется.

- Российские СМИ никак не прекратят радоваться дезинтеграции ЕС, и иногда выдвигают версии, кто следующий на выход...

- Ключевым фактором здесь является то, что Россия начала межцивилизационную войну с Западом. Ее основная цель - разрушить европейские ценности и установить доминирование над всей Европой. Помешать этому может Запад, прежде всего ЕС и НАТО. Значит, какая задача у России? Разрушить ЕС, дезинтегрировать его, чтобы он полностью исчез.

Вот почему российская политика не была направлена на тесную интеграцию с ЕС с самого начала! С самого начала образования ЕС Россия пыталась строить геополитические оси Берлин-Москва, Москва-Берлин-Париж. То есть она и в дальнейшем пыталась укреплять двусторонние отношения со странами ЕС, а не с самим ЕС. И именно через эти двусторонние отношения Москва пыталась подкупить элиту, усиливать позиции евроскептиков, чтобы разрушить Европейский Союз изнутри.

- То есть они долго готовили эту ситуацию?

- Да, они долго ее готовили, и много есть свидетельств тому, что именно российские спецслужбы и российские информационные агентства пытались усилить все эти негативные настроения, направленные на выход Великобритании из ЕС. Таким образом они выбили достаточно мощного игрока из ЕС, который имел чрезвычайно большое влияние на принятие политических решений, как внешнеполитических, так и экономических. Тем более, мы знаем, что Британия всегда очень критически относилась к России. Их отношения никогда не были дружескими и теплыми - между ними всегда была холодная война, эскалация которой то усиливалась, то снижалась.

К американцам российская власть относилась более снисходительно, а к британцам всегда - наиболее строго. Да и сейчас мы видим, что Великобритания в большей степени поддерживает Украину, а не Россию. Именно британское правительство стоит на стороне Украины, поддерживает все санкции и пытается усиливать их. Он говорит с Россией не дипломатическим языком, а об объективных вещах. Поэтому Brexit для России - это очень большая геополитическая победа.