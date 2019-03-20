В Италии беженец поджег автобус со школьниками: фото

В среду, 20 марта, в Италии выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег свою машину.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, водитель отклонился от маршрута и поехал к аэропорту Линате, не остановившись на полицейском посту. Когда карабинерам удалось задержать автобус, мужчина выскочил с канистрой, плеснул на транспортное средство бензином и поджег. Он кричал, что хочет "прекратить смерти в Средиземноморье".

В ходе инцидента никто не пострадал. 14 школьников отправили в госпиталь на профилактический осмотр.

Отметим, ранее в Италии арестовали судно, спасшее у берегов Ливии 49 мигрантов после того, как резиновая лодка, на которой они плыли в направлении Европы, затонула. До этого кораблю не давали разрешение на причал в портах страны.

Каждый год в Средиземном море гибнут тысячи мигрантов, которые пытаются попасть в Европу на ненадежных плавсредствах. Так, по данным ООН, только за первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 18 марта, в Голландии уроженец Турции открыл стрельбу в трамвае, в результате которой погибло трое человек.