В Голландии террорист устроил стрельбу возле вокзала: первые фото и видео

В понедельник, 18 марта, в Голландии неизвестный открыл стрельбу в трамвае, есть раненые.

Об этом сообщает NL Nieuws в Twitter.

Инцидент произошел в городе Утрехт. Мужчина в трамвае около вокзала открыл стрельбу, а потом скрылся с места события. В результате происшествия, ранены люди. Однако количество пострадавших уточняется.

К месту трагедии прибыли антитеррористические подразделения полиции. Площадь возле железнодорожного вокзала оцеплена.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Новой Зеландии произошел массовый расстрел прихожан в двух местных мечетях на востоке страны, в результате чего минимум 27 человек погибли. А позже стало известно, что боевик, который устроил теракт, угрожал украинцам.

Напомним, в сети опубликовали 5 мотивов о террористе с Новой Зеландии, который расстрелял людей в мечетях.