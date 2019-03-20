РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

20 марта

15:23
​В ЕС дали неожиданное пояснение, зачем его "хакеры" взламывали украинский ЦИК
15:19
"Шахтер" представил яркое промо матча с "Динамо" в стиле "Игры престолов": фото
15:12
Съезжается все начальство: под Николаевом произошла загадочная гибель сельского головы
15:01
Сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией
14:51
Нардеп потребовал от полиции открыть дело против Медведчука
14:47
Селянская партия заявила о поддерже Тимошенко на выборах
14:35
​Липецкая фабрика Roshen проиграла в российском суде
14:30
В мини-платье как у мировой звезды: Леся Никитюк восхитила образом
14:25
В Латвии путинских дипломатов поставили на место за "крымнаш"
14:24
Отбор на Евро-2020: в сборной Украины рассказали, как можно остановить Роналду
14:21
За выход во второй тур будут бороться Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Ляшко - свежий соцопрос
14:20
Умерла последняя связная Шухевича с позывным "Ласточка": опубликовано видео прощания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Латвии путинских дипломатов поставили на место за "крымнаш"

среда, 20 марта 2019, 14:25

В латвийском Даугавпилсе после вмешательства МИД Латвии закрыли выставку "Крымская весна: 5 лет в родной гавани", которая была организована по инициативе генконсульства РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на местные СМИ.

Отмечается, что выставку открыли на прошлой неделе в помещении Русского общества в Даугавпилсе при содействии генконсульства РФ к пятой годовщине аннексии Крыма.

В ситуацию вмешался МИД Латвии, и после переговоров с российским посольством выставку свернули. В Русском обществе подтвердили закрытие выставки, отметив, что ее можно будет просмотреть в другом месте, не уточнив деталей.

Генконсульство России в Даугавпилсе рекламировало выставку в соцсетях, сопровождая рекламу пропагандистскими материалами о том, как якобы хорошо живется людям в аннексированном Крыму.

"Позиция министерства иностранных дел относительно нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума. В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия", - пояснил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

В свою очередь, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заверил, что не был проинформирован о проведении такой выставки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Латвии на три месяца запретили ретрансляцию программы российского телеканала "Россия РТР".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: