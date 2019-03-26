Великобританию накрыл политический паралич накануне Brexit

Великобритания находится в ступоре накануне Brexit, поскольку в Палате общин нет большинства для одного из возможных вариантов по результатам голосования.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Проблема голосования заключается в том, что в Палате общин нет большинства для одного из вариантов. В этом и заключается главная проблема и причина, почему ситуация с Брекситом зашла в тупик и вызвала политический паралич. Есть фракции, которые поддерживают повторный референдум, есть умеренные консерваторы, которые говорят о мягком Brexit, есть радикальные консерваторы, которые хотят жесткого Брексита, и до сих пор есть сторонники проекта соглашения, которое заключила Тереза Мэй. Оппозиция в лице Лейбористской партии продвигает идею повторного референдума, но у них тоже разные взгляды на то, какой вопрос ставить на референдуме: например, отмена Брексита как такового или снова просто вопрос о выходе из ЕС. А от того, какой вопрос будет на референдуме, будет зависеть его результат. Есть и сторонники просто отмены Brexit, то есть отзыва статьи 50 Лиссабонского договора, хотя их очень мало", - объяснил он.

По словам эксперта, может случиться так, что голосования ничего не покажут.

"Эта процедура indicative votes не является голосованием за конкретные шаги - это проверка, какой из вариантов наберет наибольшее количество голосов. Именно его будут рассматривать прежде всего, но все равно голосование не является обязывающим для правительства - это высказывание позиции парламента, которую правительство может и проигнорировать", - спрогнозировал эксперт.

Что касается основных вариантов во время голосования, то, по мнению Кусы, они таковы: выход страны из ЕС без соглашения - жесткий Brexit, повторный референдум с пока что непонятным результатом и принятие соглашения Терезы Мэй, которое она заключила с ЕС.

Подробнее о сценариях Brexit накануне важного голосования в Великобритании, читайте в материале "Апострофа": Тупиковый Brexit: есть ли у Великобритании шанс разойтись с Евросоюзом по любви.