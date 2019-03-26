В среду, 27 марта, Палата общин британского парламента проведет голосование по разным сценариям в ситуации с выходом страны из Европейского Союза. Если один из вариантов получит поддержку большинства парламентариев, это может, наконец, вывести Великобританию из тупика Brexit. Однако до сих пор парламент отклонял все возможные опции, поэтому наиболее вероятным остается выход страны из ЕС без соглашения. Ситуацию в комментарии "Апострофу" описал эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса.

Основные варианты во время голосования таковы: выход страны из ЕС без соглашения - жесткий Brexit, повторный референдум с пока что непонятным результатом и принятие соглашения Терезы Мэй, которое она заключила с ЕС. Это наиболее вероятные варианты, если вообще можно говорить о вероятности в ситуации с Brexit.

Проблема голосования заключается в том, что в Палате общин нет большинства для одного из вариантов. В этом и заключается главная проблема и причина, почему ситуация с Брекситом зашла в тупик и вызвала политический паралич. Есть фракции, которые поддерживают повторный референдум, есть умеренные консерваторы, которые говорят о мягком Brexit, есть радикальные консерваторы, которые хотят жесткого Брексита, и до сих пор есть сторонники проекта соглашения, которое заключила Тереза Мэй. Оппозиция в лице Лейбористской партии продвигает идею повторного референдума, но у них тоже разные взгляды на то, какой вопрос ставить на референдуме: например, отмена Брексита как такового или снова просто вопрос о выходе из ЕС. А от того, какой вопрос будет на референдуме, будет зависеть его результат. Есть и сторонники просто отмены Brexit, то есть отзыва статьи 50 Лиссабонского договора, хотя их очень мало.

Поэтому может случиться так, что голосования ничего не покажут. Эта процедура indicative votes не является голосованием за конкретные шаги - это проверка, какой из вариантов наберет наибольшее количество голосов. Именно его будут рассматривать прежде всего, но все равно голосование не является обязывающим для правительства - это высказывание позиции парламента, которую правительство может и проигнорировать.

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Правительство Великобритании фактически уже распалось, поскольку партийной дисциплины там нет, министры едва ли не публично давят на Терезу Мэй, чтобы она ушла в отставку. Формально правительство сохраняется, потому что это всем выгодно, поскольку оппоненты Терезы Мэй, например, внутри Консервативной партии не готовы взять на себя ответственность за Brexit.

Если ничего не примут, выход Британии из ЕС без соглашения произойдет, очевидно, 12 апреля. Если же примут проект соглашения Терезы Мэй - это будет уже третья попытка - тогда ЕС дает Британии время до 22 мая выйти из Союза в соответствии с проектом.

Склоняюсь к тому, что произойдет именно выход без соглашения. Другие два варианта, по моему мнению, пока маловероятны. Особенно тот, что за проект Терезы Мэй проголосуют.