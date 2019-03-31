Соседка Украины впервые выбрала президентом женщину: фото и видео

В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова.

Об этом со ссылкой на результаты подсчета местным Центризбиркомом 100% протоколов сообщают местные СМИ.

Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович - набрал 41,59%.

Явка на избирательные участки составила около 41%.

Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной-президентом в истории Словакии. В должность новый президент должна вступить 15 июня.

Как сообщается, Марош Шефчович еще до полуночи по местному времени признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку.

"Я сказал ей, что сегодня вечером на нее ложится большая ответственность. Я подчеркнул, что, несмотря на очень оживленную избирательную кампанию, впереди у Словакии времена, которые потребуют объединения", - сообщил Шефчович.

Напомним, подробнее о выборах в Словакии читайте в материале "Апострофа": Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента.