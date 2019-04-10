Во Франции арестован глава "представительства" ДНР: РосСМИ уже нашли украинский след

Глава представительства так называемой Донецкой народной республики в Марселе Юбер Файяр помещен под стражу во Франции.

Об этом сообщает пропагандистское РИА Новости

"У Юбера есть дети, которым надо помогать. Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стесненных финансовых условиях", - сообщает издание со ссылкой на источник.

По их данным, Файяр якобы "повстречал женщину, украинку", которая дала ему денег.

"Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег", - пишет издание.

Уточняется, что уже наутро после передачи денег в дом Файяра прибыла полиция.

"Они изъяли эти деньги и задержали его по обвинению в сутенерстве. В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс", - добавил источник.

Сейчас сотовый телефон Файяра недоступен, на нем включается автоответчик.

Как сообщал "Апостроф", ранее идеолога боевиков ДНР выдворили из Беларуси в Украину.