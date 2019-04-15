В Европе взорвали бомбу Второй мировой: опубликованы яркие видео и фото

В воскресенье, 14 апреля, во Франкфурте-на-Майне в Германии специалисты обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Bild.
Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан.
Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу.
Как отмечается, американскую 250-килограммовую бомбу обнаружили спасатели во время обучения по дайвингу на реке Майн во вторник.
После обезвреживания бомбы территория у реки, закрытая для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.
Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2017 года в Вышгородском районе Киевской области специалисты ГСЧС провели уничтожение двух авиационных бомб времен Второй Мировой войны.