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В Европе взорвали бомбу Второй мировой: опубликованы яркие видео и фото

понедельник, 15 апреля 2019, 04:32

В воскресенье, 14 апреля, во Франкфурте-на-Майне в Германии специалисты обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Bild.

Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан.

Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу.

Как отмечается, американскую 250-килограммовую бомбу обнаружили спасатели во время обучения по дайвингу на реке Майн во вторник.

После обезвреживания бомбы территория у реки, закрытая для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2017 года в Вышгородском районе Киевской области специалисты ГСЧС провели уничтожение двух авиационных бомб времен Второй Мировой войны.

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