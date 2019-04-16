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Появились снятые с высоты фото собора Парижской Богоматери после пожара

вторник, 16 апреля 2019, 13:32
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Легендарный собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) потерпел серьезный ущерб от катастрофического пожара в понедельник, 15 апреля, однако основную структуру здания удалось сохранить.

Фото собора после пожара были опубликованы в Telegram канале "LIFE SHOT".

Фотографии были сделаны с управляемого беспилотника. По ним можно судить о последствиях пожара для собора.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", к утру 16 апреля пожарным удалось потушить серьезное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже. С пожаром спасатели боролись 9 часов. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. По предварительным данным, на восстановление собора может уйти от пяти до нескольких десятков лет.

В то же время, в соборе Парижской Богоматери уцелел один из главных витражей, Южное окно-роза (La Rose Sud или Rose du Midi).

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