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Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти бесценную реликвию: фото

вторник, 16 апреля 2019, 00:20

В ходе ликвидации масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-дам-де-Пари), спасателям удалось вынести одну из главных реликвий христианства – терновый венец Иисуса Христа.

Об этом сообщается в Telegram канале "360tv".

Командир работающих на месте пожарных сообщил, что в данный момент из охваченного огнем собора эвакуируются реликвии. В частности, удалось спасти терновый венец.

Христиане верят, что венец – хранившийся среди реликвий собора в Париже – именно тот, который увенчивал голову Христа. До 1063 года он пребывал на горе Сион в Иерусалиме. Позднее его перевезли во дворец византийских императоров в Константинополе. Однако Балдуин II де Куртенэ – последний император Латинской империи, вынужден был заложить святыню, а выкупить обратно ему ее не удалось – не хватило денег. В собор Нотр-Дам-де-Пари Терновый венец прибыл в 1239 году, после того, как его выкупил у императора Византии король Франции Людовик IX.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе пожара крыша собора Парижской Богоматери практически полностью обрушилась, также огонь охватил несущую конструкцию здания.

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