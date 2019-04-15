В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция с места событий

В столице Франции, Париже, произошел масштабный пожар в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери.

С места событий ведут онлайн-трансляции СМИ и пользователи соцсетей.

21:50 Президент США Дональд Трамп написал, что больно смотреть, как горит Нотр-Дам и советует тушить его с воздуха. Но экстренные службы считают, что если сбросить воду, то могут пострадать люди вокруг и уцелевшие конструкции здания.

"Сейчас приоритет отдан тому, чтобы защитить прилежащие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений", — говорят в мэрии.

21:45 Вместо тысячи слов.

21:35 Собор тушат.

21:32 "Там ничего не останется" — заявил представитель Собора в интервью BBC. В прошлом году Католическая Церковь Франции просила у государства дополнительных субсидий на реставрацию собора, который, по их словам, "разваливался".

21:20 Президент Франции Эмманюэль Макрон выехал на место пожара в соборе Парижской Богоматери. Он отложил телевизионное обращение к нации, в котором собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

21:05 Рухнул шпиль собора. Также полностью обвалилась крыша.

Трансляция в Facebook украинской писательницы Ирены Карпы:

Трансляция телеканала BFMTV:

Охвачена огнем вся крыша Нотр-Дама. Горит шпиль собора, некоторые его башни уже упали.

Французские СМИ сообщают, что пожар в Соборе начался, по предварительным данным, из-за неосторожности во время ремонтных работ.

Информации о пострадавших пока нет. Туристы и прихожане эвакуированы из собора. Вокруг здания выстроен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 апреля в канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре.