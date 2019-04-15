Пожар в Нотр-Даме: в Париже пытаются спасти остатки легендарного собора

В столице Франции, Париже, пожарные пытаются потушить огонь, который охватил легендарный собор Парижской Богоматери (известный также как Нотр-Дам-де-Пари).

Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал "Дождь".

Как ранее сообщалось, крыша собора практически полностью обрушилась. Огонь охватил несущую конструкцию здания.

Применение пожарной авиации исключается из-за опасности для находящихся рядом людей и остатков здания собора.

Пожарные пытаются спасти произведения искусства из собора.

О жертвах и пострадавших в пожаре не сообщается.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 15 апреля, в столице Франции, Париже, загорелся собор Парижской Богоматери.