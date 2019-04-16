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Макрон озвучил новый срок восстановления Нотр-Дама-де-Пари

вторник, 16 апреля 2019, 22:06
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Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что реконструкция сгоревшего собора Парижской Богоматери будет проведена провести за пять лет.

Об этом он заявил в обращении к нации, пишет Le Monde.

"Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным. Я хочу, чтобы [реконструкция была завершена] за пять лет. Мы можем это сделать", — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что реконструкция Нотр-Дам может занять 15-20 лет.

Напомним, пожар начался около 20:00 на чердаке Нотр-дам-де-пари, затем пламя перебросилось дальше. По данным полиции, погибших и пострадавших при пожаре нет.

Французские СМИ сообщают, что реликвии удалось спасти, а само здание не обрушилось. В стране начали сбор денег на восстановление собора.

С пожаром спасатели боролись 9 часов. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео

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