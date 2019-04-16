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Пожар в Нотр-Даме потушен: что удалось спасти

вторник, 16 апреля 2019, 08:59

К утру 16 апреля пожарным удалось потушить серьезное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже.

Как сообщает французское издание Figaro, об этом заявил официальный представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.

На месте продолжают работать спасатели, которые следят за возможными очагами возгорания и охлаждают горячие конструкции. Известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный.

Другие французские СМИ сообщают, что реликвии удалось спасти, а само здание не обрушилось. В стране начали сбор денег на восстановление собора.

С пожаром спасатели боролись 9 часов. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора.

По предварительным данным, на восстановление собора может уйти от пяти до нескольких десятков лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети в шоке обсуждают разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.

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