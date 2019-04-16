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В сети показали фото уникального витража, уцелевшего в сгоревшем Нотр-Даме

вторник, 16 апреля 2019, 12:28
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В соборе Парижской Богоматери, который пережил масштабный пожар в понедельник, 15 апреля, уцелел один из главных витражей, Южное окно-роза (La Rose Sud или Rose du Midi).

Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечается, многие окна легендарного собора взорвались во время пожара, однако большой южный витраж, шедевр 13 века, сохранился.

Южное окно-роза (La Rose Sud или Rose du Midi) создано примерно в 1260 году, его диаметр 13 м. Имеет 84 витражных фрагмента. Здесь изображен Христос-Судья, рядом с ним апостолы, святые и ангелы Рая. Его называют розой блаженной вечности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", к утру 16 апреля пожарным удалось потушить серьезное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже.

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