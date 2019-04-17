В сети делятся грустными рисунками и фотожабами в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Известные французские и мировые художники-иллюстраторы и карикатуристы отреагировали на пожар в соборе Парижской Богоматери, частично уничтожившем историческое здание.

Свои работы они публиковали в своих аккаунтах в соцсетях.

Так, некоторые с грустью вспомнили одноименное великое произведение Виктора Гюго, изображая его главного героя Квазимодо и сам собор, отдельные деятели пытались представить пожар в ироничном контексте.

Как сообщал Апостроф, в понедельник, 15 апреля, в столице Франции, Париже, загорелся собор Парижской Богоматери.

В ходе пожара крыша собора Парижской Богоматери практически полностью обрушилась, также огонь охватил несущую конструкцию здания.

По состоянию на утро 16 апреля пожарным удалось потушить крупное возгорание в парижском соборе.