На актера из Украины напали с ножом в Италии

В Неаполе, Италия, неизвестные атаковали 18-летнего украинца Артема Ткачука, который снялся в фильме о молодежных бандах, действующих в этом городе.

Об этом сообщает The Guardian.

"Актер, сыгравший в фильме о юных преступниках в Неаполе, подвергся нападению из-за того, что он будто бы является членом одной из банд этого итальянского города.18-летний Артем Ткачук из Украины сыграл гангстера в фильме "The Piranhas", который рассказал о феномене молодежных банд Неаполя", - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что Артема дважды ударили ножом в живот в одном из районов Неаполя, когда он прогуливался вместе с другом. Друга также избили. К счастью, сейчас жизни парней ничего не угрожает.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский актер Артем Мануйлов рассказал о нападении на него в автобусе в Варшаве, когда он разговаривал по телефону с женой на украинском языке.