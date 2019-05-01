Скандал в Чехии из-за россиян и Крыма: Конституционный суд принял решение

Конституционный суд Чехии вынес вердикт относительно действий руководства отеля Brioni в Остраве, где россиянам отказывали в поселении без письменного заявления с осуждением аннексии Крыма.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд принял решение, что никаких признаков правонарушения в действиях руководства отеля нет. Также в коллегии судей отметили, что не видят в такого рода просьбах к клиентам и признаков дискриминации и ущемления прав. Обвинение не смогло доказать суду, что отказ в поселении имел признаки ненависти или унижения достоинства.

В решении отмечается, что поведение руководства отеля можно описать как "эмоциональное выражение политической позиции" на однозначное нарушение международного права (аннексию Крыма). Судьи подчеркнули, что такая позиция полностью совпадает с внешней политикой Чехии.

"Предприниматель не обязан быть политически нейтральным и при осуществлении предпринимательской деятельности, ему нельзя запретить высказывать своей позиции, если это делается корректным образом… Каждый клиент так мог заранее взвесить, использовать такие услуги или нет. К тому же речь шла об отеле в центре Остравы, где есть десятки других отелей, так что клиентам не было проблем найти альтернативу", - отметил судья-докладчик по делу Войтех Шимичек.

В рамках вердикта был отменен и наложенный ранее на фирму-владелицу отеля штраф.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали инфографику, иллюстрирующую тезисы российской пропаганды по вопросу аннексии Крыма начиная с 2014 года.