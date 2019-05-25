Украинец попал в смертельное ЧП в Польше: фото погибшего

В Польше нашли мертвым жителя Бердянска (Запорожская область), которого считали без вести пропавшим с 7 мая, когда в последний раз выходил на связь с родственниками.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Как пишет издание, в тот день он последний раз позвонил родственникам и рассказал, что находится около отеля "Mercure", у него нет денег, документов, и он плохо себя чувствует. В тот день он должен был возвращаться с заработанными деньгами домой.

После этого звонка он бесследно пропал. Последний раз его видели на железнодорожном вокзале Кракова.

А 24 мая, отец и брат парня приезжали в Польшу для опознания. Родственникам рассказали, что, якобы, 26-летний Сергей упал с высоты 9 этажа и погиб на месте. В свою очередь, родные предполагают, что парня могли убить.

На данный момент родственники собирают деньги на транспортировку тела из Польши в Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше таксист намеренно сбил украинца.