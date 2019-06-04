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В Эстонии произошло ЧП с самолетом из Киева

вторник, 04 июня 2019, 22:51
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В аэропорту Таллинна (Эстония) произошла аварийная посадка самолета, который прибыл из Киева.

Об этом пишет местная газета Postimees, ссылаясь на Департамент полиции и погранохраны.

Так, около 18.00 полиция сообщила об аварийном приземлении на посадочной полосе Таллиннского аэропорта.

Во время приземления самолета спасателям пришлось обливать борт смесью пены и воды, чтобы избежать пожара. Пассажиры тем временем покинули самолет.

Как оказалось, у самолета компании Nordica лопнула шина шасси. Покрышка была повреждена еще при взлете в Киеве. На борту самолета в момент ЧП находился 31 пассажир и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ЧП с самолетом, летевшим из Киева в Египет.

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