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Тысячи солдат и техники: в Польше начались самые масштабные учения

воскресенье, 16 июня 2019, 19:38
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В Польше начались военные учения DRAGON-19, которые являются самыми масштабными в этом году в Польше и продлятся четыре дня.

Об этом сообщает Радио Польша.

В военных маневрах примут участие 18 тысяч солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Отмечается, что маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве. Их целью является проверка совместимости польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано яркое видео морских учений украинских военных.

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