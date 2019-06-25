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Бабло и зло победили: реакция соцсетей на скандальное решение о возвращении России в ПАСЕ

вторник, 25 июня 2019, 08:03
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В сети поднялась волна возмущения из-за возвращения в ПАСЕ России без ограничений права голоса.

Так, уже сегодня утром (25 июня) РФ может передать в Страсбург список своих депутатов.

"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установить причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена почему-то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков... ", - написала в Facebook первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко.

"Ну, что, дорогие европейски партнеры? Провожаем старый 1938-й год. С Новым вас 1939 м!", - прокомментировал решение ПАСЕ в Twitter журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора крымско-татарськго телеканала ATR Айдер Муджабаев.

Как сообщал "Апостроф", ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы,, при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.

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