Ад в Европе: синоптик опубликовала карту аномальной жары на Западе

Европу накрыла аномальная жара, которая не спадает даже вечером.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Посмотрите, какой сейчас "ад" в большинстве стран Западной Европы и на Юге! Уже вечер, а в Париже +35, в Мадриде +40 градусов! Но Лондон!! Вечером! + 32...+33 градуса! Мамадарагая...", - написала она.

Напомним, знойная жара пришла в Европу несколько дней назад и достигла своего пика еще в пятницу, 28 июня, а также и продолжает устраивать "ад" во многих странах.

Как сообщал "Апостроф", синоптик рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода.

Тем временем 25 июня в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел на днях в Акимовке Запорожской области.



