Британку сняли с рейса в Испании из-за пышной груди: фото

Крупная авиационная компания из Великобритании EasyJet попала в скандал, не пустив на борт пассажирку из-за ее якобы "слишком откровенного наряда".

Об этом пишет издание The Sun.

31-летняя Харриет Осборн – гражданка Великобритании, которая проводила отпуск в Малаге (Испания), из-за действий сотрудников авиаперевозчика не смогла вернуться домой. Журналистам женщина сообщила, что была в тот день в блузке с большим вырезом и предоставила фото из личного архива. По ее словам, персонал перевозчика уведомил, что такой наряд "не соответствует дресс-коду" для перелетов. После этого британка одолжила у знакомого свитер, чтобы прикрыться, однако и таким образом не сумела улететь – на ее внешний вид начали жаловаться пассажиры и ее сняли с рейса.

Вследствие случившегося женщине пришлось ночевать в аэропорту. Она призналась прессе, что бюстгальтера на ней действительно не было, однако грудь была прикрыта специальными наклейками. По мнению Харриет Осборн виновниками сложившейся ситуации также являются испанские полицейские, которые не восприняли ситуацию всерьез и не смогли защитить ее права.

Как сообщал "Апостроф", ранее в социальных сетях появилось фото из салона самолета, на котором пара туристов, возвращающихся из Египта, спят: мужчина на трех креслах, а женщина на полу.