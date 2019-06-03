RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Устали отдыхать: в сети смеются над необычным возвращением украинских туристов

понедельник, 03 июня 2019, 17:08
переглянути новину українською

В социальных сетях появилось фото из салона самолета, на котором пара туристов, возвращающихся из Египта, спят: мужчина на трех креслах, а женщина на полу.

Соответствующий снимок был опубликован на странице "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Как сообщается, на фотографии – украинские туристы, возвращающиеся из популярного курорта Шарм-эш-Шейх (распространенное название – Шарм-эль-Шейх) в Киев.

"Сначала думал две жертвы угарного газа или маньяка, но нет. UA Туристы возвращаются из Египта. Рейс: Шарм - Киев. Сегодня", – говорится в подписи к фото, опубликованному 3 июня.

В комментариях фотография вызвала волну шуток и насмешек. В то же время, некоторые пользователи защищают туристов и осуждают тех, кто смеется над отдыхающими. У других также возникли сомнения в настоящем месте и дате съемки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на видео попала пассажирка самолета рейса Барселона-Киев, которая устроила пьяный дебош на борту лайнера во время его снижения.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю

Зеленский боится говорить прямо о капитуляции Украины по одной причине - Дмитрий Корчинский

​Искусство интересных времен или как искупить ошибки нации

Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: