Устали отдыхать: в сети смеются над необычным возвращением украинских туристов

В социальных сетях появилось фото из салона самолета, на котором пара туристов, возвращающихся из Египта, спят: мужчина на трех креслах, а женщина на полу.

Соответствующий снимок был опубликован на странице "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Как сообщается, на фотографии – украинские туристы, возвращающиеся из популярного курорта Шарм-эш-Шейх (распространенное название – Шарм-эль-Шейх) в Киев.

"Сначала думал две жертвы угарного газа или маньяка, но нет. UA Туристы возвращаются из Египта. Рейс: Шарм - Киев. Сегодня", – говорится в подписи к фото, опубликованному 3 июня.

В комментариях фотография вызвала волну шуток и насмешек. В то же время, некоторые пользователи защищают туристов и осуждают тех, кто смеется над отдыхающими. У других также возникли сомнения в настоящем месте и дате съемки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на видео попала пассажирка самолета рейса Барселона-Киев, которая устроила пьяный дебош на борту лайнера во время его снижения.