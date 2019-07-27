Настоящее пекло: космическое агентство показало, как выглядит аномальная жара в Европе

В четверг, 25 июля в ряде европейских стран температура воздуха достигла рекордных значений, например, в Париже она зафиксирована на уровне 42 градусов выше нуля.

Об этом сообщает Le Monde.

Таким образом погода во французской столице побила рекорд, установленный в 1947 году.

В то же время в Германии местная метеорологическая служба заявила о температуре 40,5 градусов по стране.

Рекорд по жаре был побит в Голландии и Бельгии – 41,7 градусов и 40,2 градуса соответственно.

Европейское космическое агентство опубликовало тепловой снимок жары в Европе из космоса. Он был создан по данным радиометра Copernicus Sentinel-3, который фиксирует температуру на планете. Согласно снимку, самая теплая погода была на территории Италии, Испании и Франции.

Также синоптики поделились данными о причине аномальной жары – такая погода была установлена из-за того, что две области высокого давления повисли над Гренландией и центральной Европой, ближе к северу континента. Эти области заблокировали циклон, который мог бы снизить температуру.

Власти Италии, Германии, Бельгии и Нидерландов объявили оранжевый уровень опасности. Жара привела к приостановке работы атомных станций. В Германии зафиксирована засуха, лесные пожары и падение уровня рек, ожидается неурожай.

На картинке зафиксировано сравнение температур 26 июня и 25 июля

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик заявила, что в Украину на последние дни июля снова вернется жара.