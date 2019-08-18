RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

00:16
В Киеве разгорелся скандал из-за агрессивной собаки: опубликовано видео

18 августа

23:59
Не кормите клоунов: журналистка отреагировала на оскорбления от скандального "слуги народа"
23:34
Под Киевом такси попало в смертельное ДТП: фото с места аварии
23:03
Мастера по манипулированию: генерал НАТО заявил о необходимости бороться с российской угрозой
22:35
У Зеленского дали печальный прогноз по окончанию войны на Донбассе
22:05
В Румынии пациент устроил жуткую бойню в психбольнице
21:34
На популярном украинском курорте произошло опасное ЧП на аттракционе
21:25
"Александрия" выиграла топ-матч тура в чемпионате Украины: видеообзор
21:24
В ОПЗЖ обвинили Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний по Донбассу
21:21
"Шахтер" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Украины: видеообзор
21:05
В полиции рассказали о самой "мрачной" версии смертельного пожара в отеле Одессы
20:35
Заря - Александрия - 1:2 результат матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Румынии пациент устроил жуткую бойню в психбольнице

воскресенье, 18 августа 2019, 22:05
переглянути новину українською

В ночь на воскресенье, 18 августа, в психиатрической больнице Сепока румынского уезда Бузэу один из больных убил четырех пациентов этой же больницы, еще 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"По предварительным данным полиции, 38-летний пациент больницы Сепока металлическим предметом убил четырех пациентов. Еще девять человек получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении. Виновник трагедии был задержан при попытке сбежать из больницы", - говорится в сообщении.

Задержанный был доставлен в уездное управление полиции, где выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

По распоряжению министра здравоохранения Румынии Сорина Пинтя, в больницу направлены сотрудники Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в психиатрической больнице соответствующих проверок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 18 августа, в селе Патрикеево (Ульяновская область Российской Федерации) подросток топором зарубил всю свою семью.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто мы и куда идем: как оживить "застывшую беременность" Европы

Борис Джонсон вынудит Европу забыть про Украину, но есть важный плюс

Путин - безжалостный тиран: что новый премьер Британии говорил об Украине, России и Brexit

Фирташ застрял в Австрии: кто блокирует его выдачу в США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: