В Румынии пациент устроил жуткую бойню в психбольнице

В ночь на воскресенье, 18 августа, в психиатрической больнице Сепока румынского уезда Бузэу один из больных убил четырех пациентов этой же больницы, еще 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"По предварительным данным полиции, 38-летний пациент больницы Сепока металлическим предметом убил четырех пациентов. Еще девять человек получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении. Виновник трагедии был задержан при попытке сбежать из больницы", - говорится в сообщении.

Задержанный был доставлен в уездное управление полиции, где выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

По распоряжению министра здравоохранения Румынии Сорина Пинтя, в больницу направлены сотрудники Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в психиатрической больнице соответствующих проверок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 18 августа, в селе Патрикеево (Ульяновская область Российской Федерации) подросток топором зарубил всю свою семью.